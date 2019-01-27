Гуаидо признал давление со стороны США, заявил вице-премьер Венесуэлы

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо признал, что подвергается давлению со стороны американских политиков, заявил венесуэльский вице-премьер по делам коммуникаций, культуры и туризма Хорхе Родригес

По словам Родригеса, Гуаидо 22 января встречался с главой национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо и профсоюзным лидером Фредди Берналем в отеле Hotel Lido в Каракасе.

"Чтобы наша страна отдавала себе отчет о происходящей психологической операции: этот сеньор (Гуаидо) признался Диосдадо, что не вынес давления со стороны США, что ему постоянно звонили (оппозиционеры — ред.) Леопольдо Лопес и Мария Корина, чтобы передать послания от Марко Рубио (сенатор США — ред.) и Ивана Дуке (президент Колумбии — ред.)", — говорится в заявлении вице-премьера на сайте правительства.

Сам Гуаидо отрицает, что встречался с Кабельо. Для доказательства вице-премьер распространил видеозапись, на которой видно, как мужчина, похожий на Гуаидо, входит в отель.

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро . Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

Кроме того, он разорвал дипломатические отношения с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Однако госсекретарь США Майк Помпео отказался признать это требование, заявив, что Мадуро не имеет полномочий для принятия такого решения.

К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран. Великобритания, Германия, Франция, Испания и Нидерланды заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.