Киев переписывает историю: у Роксоланы стерли русские корни

По просьбе посольства Украины власти Турции убрали сведения о российском происхождении жены османского султана Сулеймана Великолепного Роксоланы со стенда возле ее усыпальницы в Стамбуле . О том, чем прославилась Роксолана и откуда она была родом, рассказывает «Газета.Ru»

Власти Турции в связи с обращением посольства Украины приняли решение убрать сведения о российском происхождении жены османского султана Сулеймана Великолепного Роксоланы со стенда возле ее усыпальницы в Стамбуле. С таким утверждением выступило в субботу посольство Украины в Турции.

«Постепенно восстанавливаем историческую правду: после обращения посольства Украины турецкая сторона удалила текст надписи о якобы российском происхождении жены Султана I Роксоланы возле ее усыпальницы возле мечети Сулеймание в Стамбуле», — говорится в записи украинского диппредставительства в твиттере.

Роксолана, она же Хюррем Хасеки-султан, — наложница, а затем жена османского султана Сулеймана Великолепного, мать султана Селима II. Достоверных данных о ее жизни до поступления в гарем нет. Однако в литературных сочинениях есть легенды о ее происхождении.

Под именем Роксолана жена султана была известна в Европе. Это имя было впервые использовано в отношении нее послом Священной Римской империи в Османской империи Огьером Гизелином де Бусбеком, автором изданных в 1589 году в Париже латиноязычных «Турецких записок». В этом сочинении он, основываясь на том, что Хюррем происходила с территории нынешней Западной Украины, назвал ее Роксоланой, имея в виду популярное в Речи Посполитой в конце XVI века название этих земель — Роксолания, от племени роксоланов, упоминаемых античным историком Страбоном в качестве обитателей Северного Причерноморья.

В некоторых других источниках, однако, указывается, что Роксолана была русской.

Посол Великого княжества Литовского в Крымском ханстве в середине XVI века Михалон Литвин в своем сочинении 1548—1551 годов «О нравах татар, литовцев и москвитян» при описании торговли рабами указывает, что «и любимейшая жена нынешнего турецкого императора мать перворожденного сына его, который будет править после него, похищена была из земли нашей».

Участник посольства Речи Посполитой 1621—1622 годов поэт Самуил Твардовский писал, что турки рассказывали ему о том, что Роксолана была дочерью православного священника из Рогатина (ныне в Ивано-Франковской области, Украина). Однако Рогатин, как и вся Галичина, не входил в состав Великого княжества Литовского, а был частью Королевства Польского.

Предположительно, во время одного из набегов крымских татар девушка попала в плен и после нескольких перепродаж была подарена Сулейману, который тогда был шехзаде (сыном султана) и занимал государственный пост в Манисе, где существовал собственный гарем. Не исключено, что она была подарена 26-летнему Сулейману по случаю восшествия на престол. Попав в гарем, Роксолана получила имя Хюррем («веселая, радость приносящая»). Историк Галина Ермоленко датирует появление Хюррем в гареме периодом между 1517 и восшествием Сулеймана на престол в 1520 году. На тот момент девушке было около пятнадцати.

Хюррем быстро завоевала расположение Сулеймана, обойдя другую наложницу, Махидевран. В 1521 году умерли двое из трех сыновей султана, и способность Хюррем родить наследника обеспечила ей поддержку во дворце. В последующие 10 лет она родила пятерых сыновей, один из которых умер еще в детстве, и дочь.

Примерно в 1534 году Хюррем стала женой султана. Хотя не существовало никаких законов, запрещающих женитьбу султанов на рабынях, все традиции османского двора была против этого.

Сулейман проводил большую часть времени в походах и информацию о ситуации во дворце получал исключительно от Хюррем. Сохранились письма, в которых отражается большая любовь и тоска султана по Хюррем, которая была его главным политическим советником. Впрочем, профессор истории Лесли Пирс отмечает, что на ранних этапах султан более опирался на переписку с матерью, так как Хюррем недостаточно хорошо знала язык. Ранние письма Хюррем написаны отточенным канцелярским языком, что говорит о том, что они были написаны придворным писарем.

По инициативе Хюррем в Стамбуле были построены несколько мечетей, баня и медресе -— мусульманское учебное заведение, выполняющее функцию средней общеобразовательной школы и духовной семинарии.

Вскоре после возвращения из поездки в Эдирне, городе на северо-западе Турции, 15 или 18 апреля 1558 года вследствие продолжительной болезни либо отравления Хюррем умерла.

Год спустя ее тело перенесли в куполообразный восьмигранный мавзолей. Мавзолей Хюррем Хасеки Султан декорирован изысканными керамическими изразцами с изображениями райского сада, а также с нанесенными текстами стихов. Усыпальница Хюррем находится недалеко от мавзолея Сулеймана. Внутри гробницы Хюррем, вероятно, находится также гроб Ханым Султан, дочери Хатидже Султан, сестры Сулеймана.