В Сербии участники протестов обвинили Вучича в узурпации власти

Участники массовых протестов в Сербии обвинили президента Александра Вучича в узурпации власти и призвали его добровольно уйти в отставку, передает корреспондент РИА Новости

Протестные акции в Сербии проходят еженедельно с начала декабря. Поводом к началу протестов стало нападение на лидера оппозиционной партии "Левица" Борислава Стефановича и двух его соратников в городе Крушевац 23 ноября, в ходе которого Стефановичу разбили голову. МВД затем сообщило о задержании подозреваемых, однако оппозиция обвинила власти страны в допущении политического насилия.

После акции в Белграде 8 декабря организаторов возмутили сообщения государственных СМИ о ее малочисленности. Слоганом собравшихся стала фраза "Давайте посчитаемся". Другой девиз — "Один из 5 миллионов" — появился после комментария президента, который заявил, что не пойдет на выполнение требований демонстрантов, "даже если их соберется 5 миллионов".

В субботу акция началась, как и предыдущие, на площади перед философским факультетом Белградского университета в центре города. Несмотря на снегопад и похолодание, там собрались несколько тысяч человек. "Призываю всех профессионалов во всех структурах, чтобы они не позволяли злоупотреблять собой этой власти и лично Александру Вучичу. И чтобы они не делали ничего, что не соответствует закону и правилам… Каждое противозаконное указание и предписание нужно отвергать. Так защищается профессия и законодательство от узурпатора", — обратился к демонстрантам бывший судья Верховного суда Зоран Ивошевич.

Он призвал все профессиональные объединения преподавателей, работников науки, медработников, журналистов, юристов, экономистов, инженеров и культурных деятелей "не молчать". "Только граждане и оппозиционные партии вместе могут достичь цели. А самая значительная, важная и единственная цель сейчас — заставить Александра Вучича подать в отставку. Или если этот разумный путь, который мы предлагаем, он не примет — сменить его", — подчеркнул Ивошевич под одобрительный гул толпы. Преподаватель факультета политических наук Чедомир Чупич добавил, что "Вучич взял в свои руки законодательную и исполнительную власть и проводит в Сербии самовластие".

После обращения колонна демонстрантов двинулась с транспарантами, свистками и протестными песнями из динамиков по центральным улицам города мимо здания официальной газеты "Политика" к национальному радио и телевидению Сербии, а затем, согласно плану акции, и к правительству страны. Полиция не вмешивается в происходящее.

Мирные акции протеста накануне состоялись в Нови-Саде, Нише и нескольких других городах Сербии. Согласно декабрьскому опросу общественного мнения, Вучича поддерживает большинство — 57% населения.