«Макрона в отставку»: Франция снова надела «желтые жилеты»

Французы снова вышли на улицы — в 11-й раз по всей стране прокатилась акция «желтых жилетов». Только в Париже за нарушение правопорядка были задержаны несколько десятков человек. В центре Парижа произошли столкновения с полицией, как минимум один человек получил ранения. Акции перестали быть социальными и переросли в политический протест. Почему уступки со стороны президента Эмманюэля Макрона не помогают, рассказывает «Газета.Ru»

Во Франции в 11-й раз собрались участники движения «желтых жилетов». 26 января на улицы французских городов вышли 22 тыс. человек, в Париже в акции протеста приняли участие 2,5 тыс., сообщает телеканал BFMTV. В ходе акции в столице задержаны 22 человека.

Несмотря на то что количество манифестантов от недели к неделе сокращается (на первую акцию 17 ноября 2018 года по всей Франции вышли больше 287 тыс. человек), говорить о том, что движение сходит на нет, нельзя.

Движение «желтых жилетов» появилось спонтанно, никаких лидеров у протестующих не было. При этом многие политики, оппозиционно настроенные к президенту Эмманюэлю Макрону, выразили свою поддержку манифестантам. Причем, что характерно, деятельность «желтожилеточников» одобрили и «слева» — лидер партии «Франция непокоренная» Жан-Люк Меланшон, и «справа» — лидер «Национального объединения» (в прошлом «Национальный фронт») Марин Ле Пен , и даже «центристски» ориентированные — лидер партии «Будем сопротивляться!» Жань Лассаль.

Интересен тот факт, что движение «желтых жилетов», изначально появившееся как социальный протест против повышения цен на топливо, теперь все больше и больше приобретает политический характер. И в субботу это стало наиболее очевидно — участники манифестации в Париже 26 января отчетливо скандировали «Макрона в отставку!»

При этом какой-то единой повестки у участников движения все же нет. Среди требований — и Frexit, выход страны из Евросоюза , и повышение пенсий, и изменения в налоговой системе, и даже требования социал-демократических преобразований во Франции.

Кроме того, агрессивность действий некоторых участников маршей не спадает. Так, в городе Эрве в ходе 11-й акции протеста «желтожилеточники» ворвались в здание полиции, протестующие жгут мусор, а местами все еще продолжают поджигать автомобили.

Для обеспечения правопорядка в центральной части Парижа к Триумфальной арке была стянута бронетехника, то есть правоохранители продолжают ожидать волн насилия и беспорядков. При этом количество сотрудников правоохранительных органов , обеспечивающих правопорядок на улицах французских городов, все еще внушительное. Неделю назад по всей стране были мобилизованы 80 тыс. полицейских, 5 тыс. из которых — только в Париже.

При этом РИА «Новости» сообщает, что в районе площади Бастилии в Париже произошли столкновения протестующих с полицией, в результате чего был применен слезоточивый газ и в ход пошли водометы. Один из протестующих получил ранение в глаз.

Из-за неспокойной ситуации внутри страны Макрон даже вынужден был отказаться от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе, который завершил свою работу на этой неделе.

«Его отсутствие говорит о том, как быстро очаги популизма могут захватить далеких от этого мировых лидеров. Всего год назад участники ВЭФ были в близком к эйфории состоянии после избрания Макрона президентом Франции. Бывший инвестиционный банкир стал воплощением квинтэссенции «людей Давоса».

С тех пор французский президент стал напоминанием тех последствий, которые могут настигать других мировых лидеров, далеких от чаяний своего народа», — так характеризует ситуацию, в которой оказался Макрон, американская газета The Wall Street Journal

И действительно, рейтинги Макрона падают с катастрофической для него скоростью. В декабре 2018 года на фоне протестов этот показатель упал ниже 20%, и с тех пор эту отметку он так и не смог преодолеть.

Самое сложное сейчас для него — это подготовиться к выборам в европарламент , которые пройдут в мае. При этом эксперты считают, что на данный момент для Макрона главное — «подтвердить легитимность» во Франции и в Европе, ведь французский лидер пытается построить свой образ и как лидера единой Европы, особенно это будет актуально после старта выхода из ЕС Великобритании.

Отчасти с этой целью, отчасти чтобы снизить социальное напряжение в обществе, в середине января Макрон запустил общенациональные дискуссии о политических и экономических проблемах страны. Предполагается, что французы сами ответят, каким они хотят видеть выход из кризисной ситуации.

«Для меня нет никаких запретных тем. Мы не придем к согласию по всем вопросам, но это нормально для демократического общества. Однако мы продемонстрируем, что мы люди, которые не боятся говорить, дебатировать», — так Макрон в твиттере прокомментировал решение провести национальные дебаты по проблемам в стране.

Общественная дискуссия будет построена вокруг 30 вопросов, ответив на которые, французы дадут правительству сигнал о том, какие политические и социально-экономические преобразования нужны Франции.

Целью подобного шага со стороны Макрона становится попытка «восстановить доверие к власти», говорил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский . То есть Макрон пытается таким образом восстановить диалог власти и общества, который был фактически оборван социальным взрывом. Кроме того, президент Франции таким образом хочет показать, что его программа «отвечает общественным интересам», добавляет эксперт.

Макрон идет и на более серьезные уступки. Например, он предложил дать парламенту возможность самостоятельно определять, сколько мигрантов будет принимать Франция. Это явный «реверанс» в сторону электората политика-националиста Марин Ле Пен, что, вероятно, также хо в преддверии выборов в европарламент.

Однако все эти шаги, по версии самих «желтых жилетов», не решают всех проблем граждан Франции. По крайней мере, так говорит об этом один из видных представителей протестующих Джереми Клемент. И в первую очередь, не решает вопросов относительно налога на миллионеров, который ранее был отменен. Поэтому, полагают эксперты, говорить об окончательном угасании движения пока не приходится, хотя и фиксируется, что французы участвуют в нем уже не так активно, как в конце прошлого года.