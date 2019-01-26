Попали в список: Украина переименовывает церкви

Министерство культуры Украины собирается переименовать около 600 общин, центров, монастырей, братств, миссий, семинарий в ближайшие несколько месяцев. Кроме того, они также будут обязаны внести изменения в устав. Что касается канонической Украинской православной церкви , которую эта поправка в законе коснулась в первую очередь, то она намерена дойти в защите своих интересов до Конституционного суда.

На Украине опубликован полный перечень религиозных организаций, которые согласно новому закону «О свободе совести и религиозных организациях» должны быть переименованы. Список был определен Министерством культуры и размещен в правительственной газете, сообщает ФАН.

В список попали в основном церкви, в названии которых содержится отсылка к России : Русская Истинно-Православная церковь, Русская Старообрядческая церковь (Беспоповское согласие), Русская Древлеправославная церковь и другие. Все они в течение четырех месяцев должны сменить название и внести изменения в устав.

В общей сложности переименованию подлежат 566 общин, центров, монастырей, братств, миссий, семинарий и других религиозных объектов. Официальная украинская православная церковь Московского патриархата уже сделала официальное заявление о намерении оспорить закон в Конституционном суде. Об инициативе рассказал глава юридического отдела УПЦ Александр Бахов

«Так как имеют место нарушения конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд», — подчеркнул Бахов.

Ранее сообщалось, что в декабре на Украине вступил в силу закон, согласно которому Украинская православная церковь должна быть переименована в течении четырех месяцев. Президент Украины Петр Порошенко при подписании документа уточнил, что теперь УПЦ МП в своем названии должна содержать отсылку к «государству-агрессору» — так на Украине называют Россию. Таким образом Порошенко намерен разграничить церкви и позволить гражданам Украины реализовать конституционное право свободного вероисповедания.

«Изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой православной юрисдикции принадлежать… то ли к новой автокефальной православной церкви Украины, то ли к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи с РПЦ и зависимости от нее», — подчеркнул президент, добавив, что выбирать вероисповедание легче, если «все вещи названы своими именами».

Непризнанная Украинская православная церквь Киевского патриархата получила томос об автокефалии в начале января 2019 года. Патриарх Константинопольский Варфоломей I инициировал передачу, при этом новая структура получила название «Православная церковь Украины».

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и Всея Руси Александр Волков в эфире НСН объяснил, что позиция РПЦ по данному поводу останется неизменной, и подчеркнул, что действия Константинополя основываются на лжи и обмане.

«У РПЦ нет никакой официальной позиции, потому что позиция уже давным-давно сформулирована. Она никаких изменений не претерпевает. Действия, предпринимаемые Константинополем, имеют ничтожное каноническое значение и не имеют под собой никакой базы, основываются на лжи и обмане», — заявил собеседник НСН.

Он также добавил, что в том случае, если предоставление автокефалии УПЦ спровоцирует всплеск насилия на Украине, то патриарх Варфоломей I будет нести за это личную ответственность.

Напомним, что в последнее время на Украине участились нападения раскольников из Православной церкви Украины на храмы канонической УПЦ. В последний раз их жертвой стал Свято-Троицкий храм в селе Ростоки Тернопольской области.

«В ночь на 19 января община Свято-Троицкого храма УПЦ села Ростоки Кременецкого района вынуждена была служить литургию и водосвятный молебен под открытым небом в мороз», — отмечается в сообщении на сайте Союза православных журналистов Украины.

Отмечается, что представители ПЦУ проникли в храм во время освещения воды на улице. Оказавшись в помещении, они провозгласили переход церкви под эгиду своей религиозной структуры и отказались впускать внутрь священника и прихожан. Однако последние не растерялись и все равно отслужили Божественную Литургию при свете телефонов и фонариков.

Захваты храмов канонической УПЦ стали происходить сразу после провозглашения автокефалии ПЦУ и продолжают учащаться на протяжении месяца. Так, за январь священники новой религиозной структуры вместе с радикальными украинскими националистами из организации С-14 («Сiчь», запрещена в РФ) успели захватить православный храм в селе Оленевка в Черниговской области, Свято-Николаевский храм УПЦ в селе Ворсовка Житомирской области, а также штурмом взять Свято-Михайловский храм в селе Красноволя Волынской области. Туда также не пропустили священника и прихожан, призывая переходить под эгиду ПЦУ.