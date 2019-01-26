МИД Венесуэлы отвергает ультиматум ЕС по поводу новых выборов

Министерство иностранных дел Венесуэлы заявило, что страна отвергает ультиматум ЕС касательно новых выборов, о назначении которых должно быть объявлено в течение восьми дней.

Об этом сообщает AFP.

«МИД Венесуэлы отвергает ультиматум ЕС в отношении новых выборов», — указывает агентство.

Ранее Франция и Испания заявили о готовности признать президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении выборов. Аналогичные условия выдвинули также в Великобритании и Германии.