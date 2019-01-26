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МИД Венесуэлы отвергает ультиматум ЕС по поводу новых выборов 

RT на русском 50 минут назад
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Венесуэлы заявило, что страна отвергает ультиматум ЕС касательно новых выборов, о назначении которых должно быть объявлено в течение восьми дней.
Об этом сообщает AFP.
«МИД Венесуэлы отвергает ультиматум ЕС в отношении новых выборов», — указывает агентство.
Ранее Франция и Испания заявили о готовности признать президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении выборов. Аналогичные условия выдвинули также в Великобритании и Германии.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал выдвинутый Венесуэле ультиматум о досрочных выборах.
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В мире , Латинская Америка , Василий Небензя , МИД , ЕС , ООН , Венесуэла
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