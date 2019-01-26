Мадуро заявил, что власти Венесуэлы будут бороться с государственным переворотом до победы

Правительство Венесуэлы будет решительно бороться с попыткой осуществить в стране нелегитимную смену власти. Такое заявление разместил в субботу в своем Twitter президент Боливарианской Республики Николас Мадуро

"Мы не будем знать усталости до тех пор, пока не победим государственный переворот, c помощью которого пытаются вмешаться в политическую жизнь Венесуэлы, отбросить наш суверенитет и установить марионеточное правительство американской империи", — написал глава государства

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд страны, провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Мадуро назвал случившееся попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Временным президентом республики Гуайдо уже признали страны Группы Лимы за исключением Мексики, а также Албания, Грузия, США, Швейцария и Организация американских государств.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция, а Белоруссия и Китай призвали решить все противоречия мирным путем и выступили против вмешательства извне. Генсек ООН призвал к диалогу для разрешения кризиса.