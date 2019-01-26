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Россия ответила на ультиматум Запада
Россия ответила на ультиматум Запада

Трамп заявил о немедленном старте переговоров с демократами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп заявил о немедленном начале переговоров с представителями Демократической партии США по поводу строительства стены на границе с Мексикой для решения проблемы с мигрантами.
"Двадцать один день пройдет очень быстро. Переговоры с демократами начнутся немедленно. Будет непросто заключить сделку, обе партии очень неуступчивы. Аргументация в пользу национальной безопасности подкрепляется тем, что происходит на границе, и благодаря диалогу. Мы построим стену!" — написал американский лидер в Twitter.
Трамп отметил, что американским властям удалось "с большим ущербом" отправить назад два "больших каравана" (с мигрантами). "Но сейчас сформировался и приближается еще один большой (караван). По меньшей мере, восемь тысяч человек!" — написал он.
Трамп в пятницу неожиданно уступил демократам в конгрессе и согласился подписать временный бюджет на три недели, остановив рекордный по продолжительности 35-дневный шатдаун — временное прекращение работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования. Трамп не получил того, что требовал — 5,7 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой, но пообещал "продолжение веселья", если за эти три недели демократы не пойдут на компромисс.
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В мире , США , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Мексика
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