Помпео назвал виновных в «трагедии» Венесуэлы

По его словам, "бывший режим Мадуро" привел Венесуэлу к гуманитарной катастрофе и вынудил "миллионы венесуэльцев" покинуть страну.

"Бывший президент Мадуро несет полную ответственность за эту трагедию", — сказал Помпео.

Также она обвинил в непосредственной причастности к ухудшению положения в стране Кубу.

"Непосредственно Куба сделала ситуацию хуже", — добавил Помпео.

23 января во время митинга в Каракасе Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили и другие страны. Москва выразила поддержку Мадуро.