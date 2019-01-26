Помпео назвал виновных в «трагедии» Венесуэлы 

Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Совбезе ООН возложил ответственность за кризис в Венесуэле на президента страны Николаса Мадуро, а также власти Кубы. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, "бывший режим Мадуро" привел Венесуэлу к гуманитарной катастрофе и вынудил "миллионы венесуэльцев" покинуть страну.
"Бывший президент Мадуро несет полную ответственность за эту трагедию", — сказал Помпео.
Также она обвинил в непосредственной причастности к ухудшению положения в стране Кубу.
"Непосредственно Куба сделала ситуацию хуже", — добавил Помпео.
23 января во время митинга в Каракасе Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили и другие страны. Москва выразила поддержку Мадуро.
Ранее газета The Wall Street Journal рассказала о звонке из США перед самопровозглашением Гуайдо.