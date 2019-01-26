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Россия ответила на ультиматум Запада
Россия ответила на ультиматум Запада

Совбез ООН одобрил повестку США по Венесуэле 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Совет безопасности ООН большинством голосов принял предложенную США повестку заседания, посвященного ситуации в Венесуэле.
Девять членов проголосовали «за», четыре «против» и два воздержались.
Россия и Китай выступали против проведения заседания, озаглавленного как «Ситуация в Венесуэле».
Постпред России при ООН Василий Небензя выступил против, заявив, что Москва не видит угроз от происходящего в Венесуэле и угроз от самой Венесуэлы.
Ранее Великобритания присоединилась к Германии, Франции и Испании в готовности признать президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении выборов.
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В мире , Василий Небензя , Совбез ООН , ООН , Венесуэла , Китай , США
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