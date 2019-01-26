Совбез ООН одобрил повестку США по Венесуэле

Девять членов проголосовали «за», четыре «против» и два воздержались.

Россия и Китай выступали против проведения заседания, озаглавленного как «Ситуация в Венесуэле».

Постпред России при ООН Василий Небензя выступил против, заявив, что Москва не видит угроз от происходящего в Венесуэле и угроз от самой Венесуэлы.

Ранее Великобритания присоединилась к Германии, Франции и Испании в готовности признать президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении выборов.