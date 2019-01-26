Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины

Народного депутата Надежду Савченко выдвинули на пост президента Украины . Отмечается, что ее кандидатуру поддержали 100 делегатов из разных регионов страны. Подавать документы для регистрации ее кандидатуры будет доверенное лицо, так как сама Савченко в данный момент находится в СИЗО Киева по подозрению в подготовке теракта и государственного переворота.

Кандидатуру Надежды Савченко выдвинули на пост президента Украины на съезде партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». Всего на съезде присутствовали около 100 делегатов из разных частей страны, которые единогласно поддержали ее выдвижение, сообщает ФАН.

Инициативу о выдвижении Народного депутата на пост президента внесла ее сестра Вера Савченко. По ее словам, участие Савченко в выборах президента Украины, для которого необходимо внести денежный взнос, был собран из средств членов партии, а также людей, поддерживающих ее, например, из США или других стран.

Сама Надежда Савченко в данный момент находится в следственном изоляторе в Киеве, где она провела уже десять месяцев. Отмечается, что украинские власти обвиняют Савченко в причастности к подготовке теракта, а также к попытке устроить государственный переворот. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Документы для регистрации ее кандидатом в президенты в ЦИК вместо нее будет подавать доверенное лицо. Такая возможность предусмотрена в случае выдвижения кандидата от партии.

Ранее сообщалось, что на Украине назвали главную задачу будущего президента страны. Как заявила депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Наталья Королевская, в первую очередь будущему лидеру Украину будет необходимо установить в стране мир — это станет его основной и главной задачей, сообщает НСН.

Депутат также отметила, что размышления над различными программами кандидатов в президенты были возможны для Верховной Рады ранее. Но тогда на Украине был мир и дела обстояли совсем иначе. «В настоящее время будущий президент Украины должен выполнить единственную задачу — вернуть мир в страну, и после этого может при желании уходить», — заявила Королевская, добавив, что без мира на Украине не будет ни экономики, ни социальной защиты.

Депутат Рады также подчеркнула, что, по ее мнению, никто из нынешних кандидатов в президенты Украины не стремится к миру и не предлагает конкретных планов, как его достичь. Из этого складывается мнение, что никто не хочет брать на себя ответственность за это, заключила Королевская.

Напомним, что выборы президента пройдут на Украине 31 марта 2019 год. Предвыборная кампания, выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов начались 31 декабря прошлого года. На данный момент уже зарегистрировано 20 кандидатов, в то время как всего свои документы могут подать не более 40 человек.

Согласно предварительным рейтингам, среди украинцев наибольшей популярностью пользуется лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко , которая ранее также стала кандидатом в президенты Украины. Помимо нее свою заявку также подал шоумен Владимир Зеленский . Его в кандидаты на пост главы государства выдвинула партия «Слуга народа».

Отметим, что украинский политолог Вадим Карасев в эфире НСН ранее оценил шансы Зеленского на выборах президента и подчеркнул, что у него явно есть шансы пройти во второй тур.

«Это не технический кандидат и не кандидат второго или пятого эшелона — это первый эшелон. За него готовы голосовать не только молодежь, но и избиратели других возрастных когорт. Он воплощает протест против истеблишмента. Протестный электорат — во многом электорат Зеленского. Учитывая большой процент таких избирателей, у него есть шансы на третье место. И даже при определенных раскладах побороться за выход во второй тур», — считает политолог.

Карасев также уточнил, что недооценить Зеленского не стоит хотя бы потому, что он дает украинцам надежду на что-то новое и отличается от привычных и знакомых старых политиков. «Он довольно умный и жесткий, в том числе бизнесмен, учитывая его роль в культурной индустрии Украины и России, организатор очень больших проектов, — отметил политолог. — Так что если ему удастся закрепиться в украинской политике, то это будет не просто роль второстепенного актера, но и человека, у которого есть продуманный план изменений на Украине».