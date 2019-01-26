Европа пообещала Белоруссии смягчение визового режима

Евросоюз и Белоруссия в ближайшее время подпишут соглашение об упрощении визового режима. Об этом в субботу, 26 января, заявила глава представительства ЕС в республике Андреа Викторин, передает Naviny.by

Викторин отметила, что стороны продолжают работу над соглашением о приоритетах партнерства, которое не смогли подписать до конца 2018 года.

«У меня также есть оптимизм относительно соглашения об упрощении визового режима. Думаю, в ближайшее время оно будет подписано», — сказала дипломат.

Викторин заметила, что за три года с момента ее назначения политический диалог между Белоруссией и ЕС расширился и стал активнее.

Евросоюз будет добиваться того, чтобы Белоруссия была независимым и суверенным государством и в ней развивалась демократия. Поэтому вопросы прав человека останутся главными в повестке дня, отметила Викторин.

«Мы хотим, чтобы было больше информации о том, что ЕС делает на благо белорусского народа», — добавила дипломат.

14 января министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск и Вашингтон обсуждают возможность расширить взаимное дипломатическое присутствие и вернуть послов.