В ДНР допустили возможность провокаций со стороны ВСУ

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики опасается возможности провокаций со стороны ВСУ на юге Донбасса, которые будут реализованы в момент нахождения там делегаций из стран Европы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Даниила Безсонова.

«Существует большая вероятность того, что украинское командование в указанный период сосредоточится на проведении провокационных действий на мариупольском направлении, направленных на дискредитацию Народной милиции республики», — сказал он.

По его словам, несколько делегаций из стран Европы прибудут в Мариуполь и прилегающие к нему районы 28 января.

Ранее в ДНР заявили о попытках проникновения на территорию республики украинских диверсантов.