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В ДНР допустили возможность провокаций со стороны ВСУ 

RT на русском 45 минут назад
Фото: Ministry of Defense of Ukraine
Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики опасается возможности провокаций со стороны ВСУ на юге Донбасса, которые будут реализованы в момент нахождения там делегаций из стран Европы.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Даниила Безсонова.
«Существует большая вероятность того, что украинское командование в указанный период сосредоточится на проведении провокационных действий на мариупольском направлении, направленных на дискредитацию Народной милиции республики», — сказал он.
По его словам, несколько делегаций из стран Европы прибудут в Мариуполь и прилегающие к нему районы 28 января.
Ранее в ДНР заявили о попытках проникновения на территорию республики украинских диверсантов.
RT на русском: последние новости
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