На Украине создана новая неоконсервативная партия

Новая неоконсерватиная партия «Рух +380» появилась на Украине . Решение о создании политической силы было принято в субботу на учредительном собрании партии в Киеве, в ее основе будет неоконсервативная идеология, передает «Интерфакс»

Председателем партии избран украинский политик, бывший вице-премьер-министр Роман Безсмертный. Он объяснил, что +380 — это международный код Украины, а также поставил задачу возродить политику и политиков и избавиться от «шоуменов, воров и лжецов».

Безсмертный сообщил, что ему предлагали «купить уже зарегистрированную партию, перерегистрировать ее, сделать ребрендинг», однако он на это не пошел. Новая политическая сила будет отстаивать такие ценности как свобода, человек и труд. После регистрации будет разработан логотип и символика партии.