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Россия ответила на ультиматум Запада
Россия ответила на ультиматум Запада

На Украине создана новая неоконсервативная партия 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председателем партии избран политик Роман Безсмертный
Новая неоконсерватиная партия «Рух +380» появилась на Украине. Решение о создании политической силы было принято в субботу на учредительном собрании партии в Киеве, в ее основе будет неоконсервативная идеология, передает «Интерфакс».
Председателем партии избран украинский политик, бывший вице-премьер-министр Роман Безсмертный. Он объяснил, что +380 — это международный код Украины, а также поставил задачу возродить политику и политиков и избавиться от «шоуменов, воров и лжецов».
Безсмертный сообщил, что ему предлагали «купить уже зарегистрированную партию, перерегистрировать ее, сделать ребрендинг», однако он на это не пошел. Новая политическая сила будет отстаивать такие ценности как свобода, человек и труд. После регистрации будет разработан логотип и символика партии.
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В мире , Украина , Роман Безсмертный , Интерфакс
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