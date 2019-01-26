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Times: умерла актриса Мюриэл Павлоу 

ТАСС + ещё 1 51 минуту назад
Фото: Division Photographer/IWM via Getty Images
Британская актриса театра и кино Мюриэл Павлоу умерла 19 января на 98-м году жизни. Некролог артистки, чей отец Василий Павлов иммигрировал в Великобританию из России после Октябрьской революции 1917 года, напечатала в субботу газета The Times.
Британское издание отмечает, что Павлоу, родившаяся в Англии в семье русского торговца и француженки, на экране воплощала собой "квинтэссенцию английского духа". Самой известной ее работой была роль в фильме "Дотянуться до неба" (Reach for the sky, 1956). В нем она сыграла Тельму — супругу британского пилота Дугласа Бадера (1910-1982), потерявшего обе ноги в авиакатастрофе, но продолжавшего летать и участвовавшего в воздушных сражениях Второй мировой войны.
На 50-е годы пришелся расцвет кинокарьеры Павлоу, которая в первый раз вышла на сцену одного из театров Вест-Энда в 1936 году в возрасте 15 лет. В своих воспоминаниях, отрывки из которых публикует The Times, Павлоу пишет, что ее труппа продолжала давать спектакли в Лондоне во время войны, когда город подвергался регулярным бомбардировкам люфтваффе. Когда же театр, где выступали артисты, был разрушен бомбой, Павлоу и ее коллеги отправились с гастролями по стране и часто устраивали представления на военных базах, поддерживая боевой дух британских моряков и летчиков.
В 1947 году Павлоу вышла замуж за британского актера Дерека Фарра, с которым прожила почти 40 лет — до его смерти в 1986 году. Вместе они много гастролировали по миру и вместе появились на экране в нескольких фильмах. В 90-х и 2000-х годах Павлоу снималась в эпизодических ролях в телесериалах, в том числе в одном из эпизодов "Пуаро Агаты Кристи" (Agatha Christie’s Poirot).
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Комментарии1
В мире , Европа , Василий Павлов , Газета The Times , Великобритания
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