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Мужчину засыпало зерном в Харьковской области 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Харьковской области Украины мужчина упал в элеватор и погиб, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу полиции.
Отмечается, что в селе Губаревка мужчина ушел на работу, но домой не вернулся.
Как удалось выяснить, 42-летний работник элеватора упал в хранилище для зерна с высоты 25 метров. Мужчину засыпало зерном, он задохнулся и погиб на месте.
Расследовать дело будут по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в Тунисе из-за снега.
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