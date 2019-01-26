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В Бразилии объявили траур после прорыва плотины 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: REUTERS / Washington Alves
Правительство штата Минас-Жерайс объявило трехдневный траур в связи с прорывом плотины на юго-востоке Бразилии, сообщает газета Globo со ссылкой на заявление властей штата.
Как сообщает газета со ссылкой на спасателей, число жертв увеличилось до 9, при этом от 300 до 350 человек числятся пропавшими без вести.
В то же время по официальным данным погибли семь человек. Как сообщалось ранее, в зоне происшествия находились 427 человек, 279 были обнаружены живыми. Местные СМИ со ссылкой на мэра муниципалитета Брумадинью сообщали, что погибли по меньшей мере 50 человек.
Ночью поисково-спасательная операция была ненадолго приостановлена, в субботу утром работы возобновились, отмечает Globo.
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что в субботу утром совершит облет района, где произошел прорыв плотины.
Прорыв плотины в районе муниципалитета Брумадинью произошел в пятницу утром, потоки грязи хлынули в административные здания компании и дома жителей, при этом системы аварийного предупреждения не сработали.
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