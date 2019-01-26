Испания, Франция и Германия назвали условия признания Гуайдо президентом

Франции и Власти Испании Германии готовы признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным главой Венесуэлы , если действующий президент Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней.

«Если в течение восьми дней не будет объявления о выборах, Испания признает Гуайдо [временным] президентом Венесуэлы», — цитирует ТАСС председателя правительства Испании Педро Санчеса.

Он считает, что на время переходного периода страну должен возглавить Гуайдо.

Он добавил, что Испания не стремится к «тому, чтобы ставить или смещать правительства», а хочет демократии и свободных выборов в Венесуэле. О таком же условии признания Гуайдо объявил и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Венесуэльский народ должен иметь возможность свободно определять свое будущее. Если выборы не будут объявлены в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуайдо «временным президентом», чтобы начать политический процесс», — написал он в Twitter. Аналогичная позиция у властей Германии.

«Если в течение восьми дней не будет объявлено о проведении выборов, мы будем готовы признать Хуана Гуайдо временным президентом», — написала представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц в Twitter.

Представители всех трех стран сообщили, что работают с европейскими партнерами по выработке общей позиции по ситуации.

Ранее в субботу Гуайдо заявлял, что досрочные выборы в Венесуэле должны состояться через шесть-девять месяцев или раньше.

Также стало известно, что перед тем, как провозгласить себя президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо тайно посетил США, Колумбию и Бразилию.