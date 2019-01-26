Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Испания, Франция и Германия назвали условия признания Гуайдо президентом 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Власти Испании, Франции и Германии готовы признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным главой Венесуэлы, если действующий президент Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней.
«Если в течение восьми дней не будет объявления о выборах, Испания признает Гуайдо [временным] президентом Венесуэлы», — цитирует ТАСС председателя правительства Испании Педро Санчеса.
Он считает, что на время переходного периода страну должен возглавить Гуайдо.
Раскрыт источник сообщений о бойцах российских ЧВК в Венесуэле
Он добавил, что Испания не стремится к «тому, чтобы ставить или смещать правительства», а хочет демократии и свободных выборов в Венесуэле. О таком же условии признания Гуайдо объявил и президент Франции Эммануэль Макрон.
«Венесуэльский народ должен иметь возможность свободно определять свое будущее. Если выборы не будут объявлены в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуайдо «временным президентом», чтобы начать политический процесс», — написал он в Twitter. Аналогичная позиция у властей Германии.
«Если в течение восьми дней не будет объявлено о проведении выборов, мы будем готовы признать Хуана Гуайдо временным президентом», — написала представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц в Twitter.
Представители всех трех стран сообщили, что работают с европейскими партнерами по выработке общей позиции по ситуации.
Ранее в субботу Гуайдо заявлял, что досрочные выборы в Венесуэле должны состояться через шесть-девять месяцев или раньше.
Также стало известно, что перед тем, как провозгласить себя президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо тайно посетил США, Колумбию и Бразилию.
Газета ВЗГЛЯД анализировала вероятность того, что США или другие страны решаться на военное вторжение в Венесуэлу из-за обострившегося кризиса в Боливарианской Республике.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Савченко выдвинута кандидатом в президенты Украины Минобороны рассекретило документы к 75-летию снятия блокады Ленинграда Почему для Сороса Си Цзиньпин страшнее Путина
Комментарии7
В мире , Видео , Европа , Латинская Америка , Николас Мадуро , Педро Санчес , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Венесуэла , Германия , Испания , Франция
Читайте также
Видео
Театр «Школа современной пьесы» открылся после реставрации
Новости Москвы
К Крымскому мосту срочно направили спасателей
Происшествия
Прояснилась ситуация с «российскими ЧВК» в Венесуэле
Латинская Америка В мире
Крым обратился к Украине с жестким требованием
Общество Украина
Россия и Тунис обсудили возвращение Сирии в ЛАГ
Политика Ближний Восток
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
Доренко дал дерзкий совет Собчак
Шоу-бизнес
Тимошенко разоблачила «главную ложь» Порошенко
Украина В мире
Умер Мишель Легран
В мире Статьи
Госдеп назначил спецпредставителя США по Венесуэле
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение