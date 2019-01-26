Власти Испании, Франции и Германии готовы признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным главой Венесуэлы, если действующий президент Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней.
«Если в течение восьми дней не будет объявления о выборах, Испания признает Гуайдо [временным] президентом Венесуэлы», — цитирует ТАСС председателя правительства Испании Педро Санчеса.
Он считает, что на время переходного периода страну должен возглавить Гуайдо.
Он добавил, что Испания не стремится к «тому, чтобы ставить или смещать правительства», а хочет демократии и свободных выборов в Венесуэле. О таком же условии признания Гуайдо объявил и президент Франции Эммануэль Макрон.
«Венесуэльский народ должен иметь возможность свободно определять свое будущее. Если выборы не будут объявлены в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуайдо «временным президентом», чтобы начать политический процесс», — написал он в Twitter. Аналогичная позиция у властей Германии.
«Если в течение восьми дней не будет объявлено о проведении выборов, мы будем готовы признать Хуана Гуайдо временным президентом», — написала представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц в Twitter.
Представители всех трех стран сообщили, что работают с европейскими партнерами по выработке общей позиции по ситуации.
Ранее в субботу Гуайдо заявлял, что досрочные выборы в Венесуэле должны состояться через шесть-девять месяцев или раньше.
Также стало известно, что перед тем, как провозгласить себя президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо тайно посетил США, Колумбию и Бразилию.
Газета ВЗГЛЯД анализировала вероятность того, что США или другие страны решаться на военное вторжение в Венесуэлу из-за обострившегося кризиса в Боливарианской Республике.