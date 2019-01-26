В Париже в возрасте 86 лет умер композитор Милешь Легран

В Париже умер Мишель Легран , автор музыки к фильмам, ставший визитной карточкой французского кинематографа. Легран неоднократно становился обладателем престижных кинонаград, среди которых три «Оскара», а фильм «Шербурские зонтики», для которого он написал музыку, завоевал «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Легран родился в 1932 году в музыкальной семье — его отец был дирижером оркестра варьете, а мать — пианисткой. После окончания Парижской консерватории в 1952 году он отправился с концертами по США вместе с актером и певцом Морисом Шевалье в качестве аккомпаниатора. Во время американских гастролей Легран записал свой первый альбом.

Легран называл джаз частью своей жизни и оставался верен ему на протяжении всей карьеры. В 1991 году он запишет альбом «Dingo» вместе с Майлзом Дэвисом, для которого это станет одной из последних работ.

Имя композитора также ассоциируется с движением французской «новой волны», со многими режиссерами которой сотрудничал Легран. Однако самой популярной его работой у зрителей стал мюзикл «Шербурские зонтики».

Как вспоминает сам Легран, работу над фильмом осложняли проблемы с продюсированием, так как проект, одновременно содержавший музыкальные номера и элементы реалистического повествования, казался чересчур рискованным с финансовой точки зрения.

Однако несмотря на опасения продюсеров, фильм завоевал не только массовую любовь аудитории, но также и главную престижную европейскую награду — «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Среди артистов, которые исполняли его композиции в то время были Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд , Джеймс Инграм, Перри Комо и другие.

С 1964 года Легран начал сам исполнять свои песни. По словам композитора, таким образом он старался побороть в себе застенчивость и повернуться лицом к слушателю после «многолетнего пребывания на сцене спиной к своей аудитории».

В конце 60-х годов востребованность композитора в Великобритании и США значительно выросла. Легран трижды становился лауреатом американской киноакадемии и получал премию «Оскар» за песни и музыку к фильмам «Афера Томаса Крауна», «Лето 42-го», а также «Йентл» Барбры Стрейзанд , вместе с которой он работал с пятидесятых годов.

В начале 2000-х Легран, чей дед по материнской линии был армянином, приехал в Ереван, где встретился с родственниками и выступил вместе с городским филармоническим оркестром.

В сентябре 2014 года композитор обвенчался с актрисой Машей Мериль , урожденной княжной Гагариной.

Легран и Мериль впервые встретились в сентябре 1964 года на джазовом фестивале в Рио-де-Жанейро, однако в то время у каждого уже были отношения, разорвать которые не было возможности. Они вновь встретились, когда Мериль уже исполнилось 70 лет. Легран пришел на ее спектакль «Интимные отношения».