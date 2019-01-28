Оппозиция Венесуэлы ведёт переговоры с армией о свержении Мадуро

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом, пытается договориться с военными и чиновниками о свержении совместными усилиями действующего президента страны Николаса Мадуро

«Мы ведем переговоры с должностными лицами, гражданскими и военными… Это очень деликатная тема, связанная с личной безопасностью», — рассказал оппозиционер в интервью газете Washington Post.

По его словам, встречи проводятся тайно, чтобы не привлечь внимания действующей власти.

В свою очередь генерал армии Венесуэлы в изгнании Антонио Риверо сообщил, что беседовал с высокопоставленными венесуэльскими военными и военнослужащими средних и низших рангов, которые признались, что находятся в отчаянии.

23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принёс соответствующую клятву. Его кандидатуру поддержали США и ряд других стран. При этом Россия признала законно избранным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.