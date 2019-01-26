Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Савченко выдвинута кандидатом в президенты Украины 

RT на русском + ещё 7 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутата Верховной рады Надежду Савченко, которая последние 10 месяцев находится под стражей, выдвинули кандидатом в президенты Украины на съезде партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».
Как передают украинские «Вести», около 100 делегатов из разных регионов страны единогласно проголосовали за её кандидатуру.
Ранее Савченко заявила, что Служба безопасности страны (СБУ) блокирует процесс регистрации её кандидатом в президенты.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря.
RT на русском: последние новости
Эксперт оценил решение Минобороны рассекретить документы к 75-летию снятия блокады Ленинграда Госдеп назначил спецпредставителя США по Венесуэле о перспективах лидера венесуэльских мятежников Хуана Гуаидо
В мире , Украина , Надежда Савченко , СБУ , Верховная Рада
Читайте также
Видео
К Крымскому мосту срочно направили спасателей
Происшествия
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
Тимошенко разоблачила «главную ложь» Порошенко
Украина В мире
Госдеп назначил спецпредставителя США по Венесуэле
В мире Статьи
Противник Мадуро заявил о досрочных выборах
Латинская Америка В мире
Толкнувшего Скабееву депутата Рады вызвали на дуэль
Политика
Пугачеву распекли за 40-миллионный концерт
Шоу-бизнес
Лавров и глава МИД Туниса подводят итоги переговоров
Политика
Грязные факты о Майкле Джексоне шокировали зрителей
Шоу-бизнес Криминал
«Совсем берега потеряли»: Пушков пришел в ярость
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение