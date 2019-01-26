Савченко выдвинута кандидатом в президенты Украины 

Депутата Верховной рады Надежду Савченко, которая последние 10 месяцев находится под стражей, выдвинули кандидатом в президенты Украины на съезде партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».
Как передают украинские «Вести», около 100 делегатов из разных регионов страны единогласно проголосовали за её кандидатуру.
Ранее Савченко заявила, что Служба безопасности страны (СБУ) блокирует процесс регистрации её кандидатом в президенты.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря.