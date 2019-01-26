Савченко выдвинута кандидатом в президенты Украины

Как передают украинские «Вести», около 100 делегатов из разных регионов страны единогласно проголосовали за её кандидатуру.

Ранее Савченко заявила, что Служба безопасности страны ( СБУ ) блокирует процесс регистрации её кандидатом в президенты.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря.