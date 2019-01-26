В Сирии заявили о нарушении Турцией Аданского соглашения

МИД Сирии обвинил Турцию в нарушении межгосударственного Аданского соглашения по борьбе с терроризмом, так как Анкара поддерживает террористов и оккупировала территории САР.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что поводом для него стали "многократные безответственные заявления турецкого режима об агрессивных намерениях в Сирии".

"Сирия подтверждает, что соблюдает Аданское межгосударственное соглашение о борьбе с терроризмом во всех его формах и все связанные с ним соглашения, однако турецкий режим с 2011 года и по сей день нарушает соглашение, спонсируя и поддерживая терроризм, тренируя боевиков и облегчая им путь в САР, или через оккупацию сирийских территорий через подчиняющиеся ему террористические группировки или непосредственно с помощью турецких ВС", — цитирует гостелевидение САР источник в МИД.

Дамаск призвал Анкару "активизировать" Аданское соглашение, прекратив поддержку террористов и оккупацию Сирии и вернув ситуацию на границе к докризисному положению.