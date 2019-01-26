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Германия откажется от угля к 2038 году 

News.ru 1 час назад
Фото: Patrick Pleul/Global Look Press
Германия должна отказаться от использования угля при производстве электроэнергии к концу 2038 года. Промышленно развитая страна прекращает сжигать уголь ради экологии, ещё раньше — к концу 2022 года — власти намерены отказаться от атомной энергетики.
Как передаёт агентство DPA, решение об отказе от угля приняла правительственная комиссия на заседании, которое длилось более 20 часов. Эксперты долго не могли выработать соглашение о дате прекращения производства энергии на угле и о компенсациях энергетическим компаниям.
Ранее News.ru писал, что подавляющее большинство жителей Германии не считает строительство газопровода «Северный поток — 2» угрозой для страны. Об этом говорят данные опроса, проведённого немецким институтом социсследований и статистического анализа Forsa. 73% респондентов положительно отнеслись к проекту строительства магистрали, и лишь 16% опрошенных считают, что можно обойтись и без него. При этом 90% участников социсследования уверены, что президент США Дональд Трамп пытается заставить Германию и другие страны Европы покупать американский сжиженный газ, прикрываясь политическими мотивами.
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В мире , Европа , Дональд Трамп , Германия
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