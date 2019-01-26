Германия откажется от угля к 2038 году

Германия должна отказаться от использования угля при производстве электроэнергии к концу 2038 года. Промышленно развитая страна прекращает сжигать уголь ради экологии, ещё раньше — к концу 2022 года — власти намерены отказаться от атомной энергетики.

Как передаёт агентство DPA, решение об отказе от угля приняла правительственная комиссия на заседании, которое длилось более 20 часов. Эксперты долго не могли выработать соглашение о дате прекращения производства энергии на угле и о компенсациях энергетическим компаниям.