Семья Пола Уилана не поедет в Россию в целях экономии

Брат обвиняемого в шпионаже Пола Уилана Дэвид сообщил, что его семья приняла решение не ехать в Россию . Так они хотят сэкономить больше средств на помощь попавшему за решётку родственнику.

«Мы не знаем, сколько предстоит потратить денег в связи с содержанием Пола под стражей и с судебным разбирательством. Поэтому мы стараемся экономить наши ограниченные финансовые ресурсы и помогаем ему», — приводит «Интерфакс» слова Дэвида.

Он также отметил, что семья объявила сбор средств для оплаты юридических услуг. За две недели размер пожертвований составил 7,5 тысяч долларов из желаемых 100 тысяч.

По словам Дэвида, с момента задержания никто из родственников не общался с Полом, так как в СИЗО «Лефортово» у него нет доступа к телефону. Коммуникация с семьёй происходит посредством консульских работников, которых допускают до арестованного.

Брат задержанного также добавил, что американские дипломаты встречались с Конгрессом США по делу Уилана.

«Мы надеемся, что правительство примет меры, чтобы вернуть Пола домой как можно быстрее», — резюмировал Дэвид, уточнив, что семья возлагает надежду и на дипмиссии других стран, гражданином которых является Пол.