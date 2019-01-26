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В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2019 / Genya Savilov
Украинские силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 20 нарушениях режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) составило 13", — сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики при обстрелах использовали стрелковое оружие и гранатометы различного типа.
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