Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидер венесуэльской оппозиции уличен в тайной поездке в США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
The Associated Press узнало о тайном визите лидера оппозиции и спикера парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в США, Колумбию и Бразилию. Поездки он совершил в декабре минувшего года, за несколько недель до того, как объявил себя исполняющим обязанности президента.
Гуайдо пересек неохраняемую границу с Колубмией, поскольку пограничники иногда запрещают оппозиционерам выезд, и отправился в тайный зарубежный тур. За рубежом он проводил секретные дипломатические контакты, консультировался с представителями Соединенных Штатов и согласовывал массовые манифестации.
Данные сведения предоставил журналистам один из соратников оппозиционера, находящийся в изгнании бывший мэр Каракаса Антонио Ледесма. Также дипломат одной из стран "Группы Лимы" рассказал АР, что Гуаидо намеревался провозгласить себя президентом Венесуэлы именно 23 января, в день антивоенного переворота 1958 года.
Ранее посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский уже отмечал, что Гуайдо принял решение провозгласить себя президентом Боливарианской республики под давлением со стороны. По словам дипломата, Гуайдо не хотел втягиваться в политическую авантюру, но его могли продавить.
Напомним, спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. Американский лидер Дональд Трамп моментально признал его действия легитимными и призвал законно избранного руководителя республики Николаса Мадуро покинуть пост. В свою очередь в Москве поддержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с ним подчеркнул, что "деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права".
Накнуне Мадуро заявил, что готов начать диалог со своим политическим оппонентом.
Российская Газета: последние новости
МИД РФ: Санкции против КНДР нужно поэтапно ослаблять Минобороны РФ рассекретило уникальные документы о блокаде Ленинграда Лидер венесуэльской оппозиции уличен в тайной поездке в США
Комментарии1
В мире , Владимир Заемский , Николас Мадуро , Дональд Трамп , Владимир Путин , Associated Press , Бразилия , Венесуэла , Колумбия , США
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
Меркель теряет позиции
В мире
Пассажир метро прыгнул через голову и остался без внимания
Новости Москвы
Армия поддержала Мадуро: американцам придется уйти
Латинская Америка Армия
Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Латинская Америка В мире
Китай покажет самую смертоносную ракету в мире
Оружие Армия
Украина похвасталась захваченным российским дроном
Армия Оружие
Депутат Госдумы предложил коллегам умереть
Политика
Москву завалят полуметровые сугробы
Погода Новости Москвы
Лукашенко сделал неожиданное заявление
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение