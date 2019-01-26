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США просят у России помощи в составлении повестки переговоров с КНДР 

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Фото: Reuters
США попросили у России помощи в составлении верной повестки для переговоров с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова, рассказал заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов. Москва и другие участники шестистороннего процесса готовы внести свой вклад в переговоры, отметил он.
Речь идет о втором саммите США — КНДР, на котором разговор о денуклеаризации, как надеется Вашингтон, перейдет в практическую плоскость, уточняет ТАСС. В столице США завершился ряд консультаций с должностными лицами США, посвященных ситуации вокруг Северной Кореи.
Моргулов подчеркнул, что шаги США и КНДР в этом направлении должны быть синхронными и поэтапными. Так, Вашингтон должен поэтапно, по мере достижения прогресса в денуклеаризации, ослаблять санкции против КНДР.
Северная Корея в течение 1,5 лет взяла на себя обязательства по воздержанию от ракетных пусков и ядерных испытаний, подчеркнул заместитель главы МИД РФ. Это требует реакции со стороны ООН, так как КНДР исполняет требования, заявленные в резолюциях Совбеза. "Тема ослабления санкционного режима также стоит на повестке дня наших переговоров с американцами", — подчеркнул Моргулов.
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В мире , Политика , Игорь Моргулов , МИД , ООН , ИТАР-ТАСС , КНДР , США
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