США просят у России помощи в составлении повестки переговоров с КНДР

США попросили у России помощи в составлении верной повестки для переговоров с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова, рассказал заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов Москва и другие участники шестистороннего процесса готовы внести свой вклад в переговоры, отметил он.

Речь идет о втором саммите США — КНДР, на котором разговор о денуклеаризации, как надеется Вашингтон, перейдет в практическую плоскость, уточняет ТАСС . В столице США завершился ряд консультаций с должностными лицами США, посвященных ситуации вокруг Северной Кореи.

Моргулов подчеркнул, что шаги США и КНДР в этом направлении должны быть синхронными и поэтапными. Так, Вашингтон должен поэтапно, по мере достижения прогресса в денуклеаризации, ослаблять санкции против КНДР.