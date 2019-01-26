Трамп уступил демократам и прекратил шатдаун

Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом временный бюджет ряда ведомств до 15 февраля. Об этом сообщает Reuters.

До этого времени будут вестись переговоры о долгосрочном финансировании госучреждений, а также решаться вопрос о строительстве стены на на границе с Мексикой Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала в своем Twitter, что Трамп через 21 день «приступит к строительству стены, с демократами или без них».

Конгресс и Сенат США ранее согласились с предложением президента о прекращении шатдауна без решения вопроса о финансировании строительства стены между странами. В то же время он предупредил о возможности нового шатдауна, если ему не удастся достигнуть компромисса с демократами.

Рекордно долгий шатдаун продлился в США 35 дней. Частичная приостановка работы правительства США продолжалась с 22 декабря 2018 года. Она возникла из-за разногласий в Конгрессе по поводу стены на мексиканской границе. Это привело к тому, что 800 тысяч госслужащих 11 января не получили зарплату.