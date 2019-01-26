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Лукашенко встал на сторону Мадуро 

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Фото: Vasily Fedosenko / Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал венесуэльского коллегу Николаса Мадуро в ходе телефонного разговора. Об этом сказано на сайте белорусского лидера.
«Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране», — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, Минск отслеживает ситуацию в Венесуэле и сопереживает «очередному витку напряженности», который, как считает глава белорусского государства, произошел при поддержке деструктивных сил как внутри, так и за пределами страны.
Лукашенко добавил, что выступает за мирное урегулирование ситуации в рамках правового поля и конституции страны. Каракас всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны, заверил он.
24 января российский лидер Владимир Путин выразил поддержку Мадуро. Он также отметил «деструктивное внешнее вмешательство» и необходимость решать проблемы «в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога».
23 января на фоне массовых протестных акций лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и призвал Мадуро сложить с себя полномочия. Гуайдо поддержали США, Аргентина, Канада, Перу, Колумбия и ряд других стран. Мадуро считает, что за государственным переворотом стоят американские политики. Его легитимность поддержали Россия и Турция.
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В мире , Николас Мадуро , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Венесуэла , Минск
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