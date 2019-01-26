Лукашенко встал на сторону Мадуро

«Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, Минск отслеживает ситуацию в Венесуэле и сопереживает «очередному витку напряженности», который, как считает глава белорусского государства, произошел при поддержке деструктивных сил как внутри, так и за пределами страны.

Лукашенко добавил, что выступает за мирное урегулирование ситуации в рамках правового поля и конституции страны. Каракас всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны, заверил он.

24 января российский лидер Владимир Путин выразил поддержку Мадуро. Он также отметил «деструктивное внешнее вмешательство» и необходимость решать проблемы «в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога».

23 января на фоне массовых протестных акций лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и призвал Мадуро сложить с себя полномочия. Гуайдо поддержали США, Аргентина, Канада, Перу, Колумбия и ряд других стран. Мадуро считает, что за государственным переворотом стоят американские политики. Его легитимность поддержали Россия и Турция.