Украинский журналист, толкнувший Скабееву, отказался извиняться

По его словам, он поступил "так, как должен был бы поступить любой" на его месте. Тем не менее, Сидоренко признал, что несомненно "нарушил правила".

"Готов понести пропорциональное наказание. Официальную жалобу на меня, говорят, уже подали", — написал Сидоренко.

При этом журналист, судя по всему, не считает себя виноватым.

"Или я покаялся и готов принести извинения? А вот тут, извините, нет", — подчеркнул он.

Сидоренко добавил, что он "предельно тихий и мирный человек", и это может подтвердить любой. Он объяснил свои действия тем, что был прямой эфир, и у него сдали нервы.

Запись прокомментировал другой участник конфликта, депутат Рады Борислав Береза.

"Увидишь, ничего тебе не будет", — написал он.

Ранее Сидоренко толкнул Скабееву во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ. Так же поступил и представитель украинской делегации в организации Береза, который затем публично оскорбил российскую журналистку.