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Посол в Каракасе опроверг сообщения о «российских ЧВК» в Венесуэле 

РИА Новости 37 минут назад
Сообщение о "российских частных военных компаниях в Венесуэле" это очередная "утка", заявил РИА Новости посол России в Каракасе Владимир Заемский.
"Ни о каких российских частных военных компаниях в Венесуэле я понятия не имею. Это очередная "утка", — сказал посол.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники и казачьего атамана Евгения Шабаева сообщило, что якобы сотрудники российской "частной военной компании" отправились в Венесуэлу для поддержки президента Мадуро. При этом в сообщении Рейтера приводятся слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле не располагают такой информацией.
В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.
Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Кроме этого, в Москве выразили готовность стать посредником в налаживании отношений между властями и оппозицией Венесуэлы, если такие усилия будут востребованы.
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