Хакеры Anonymous опубликовали новые документы

Как уточняет РИА Новости , Integrity Initiative к настоящему времени не прокомментировала публикацию. При этом, по данным агентства, ранее проект признавал подлинность документов, опубликованных Anonymous.

В новой публикации отмечается, что директор неправительственной британской организации «Институт государственного управления» Кристофер Доннелли инициировал создание группы специалистов военной разведки (Specialist Group Military Intelligence, SGMI) и занимался набором сотрудников и экспертов.

Хакеры обнародовали список, который состоит из имён и фамилий 51 агента, привлечённого Доннелли. В документе также указаны и иные данные членов группы.

«Весьма маловероятно, что люди из списка знают, что являются частью незаконной сети. Также мало надежды на то, что им известно о целях, для которых их используют, и методах достижения этих целей», — подчеркнули Anonymous.

Информация о Доннелли встречалась и в ранних публикациях Anonymous. Тогда, как указывается, сообщалось, что он пытался убедить британские власти «расследовать российскую угрозу».

Ранее хакеры Anonymous опубликовали пакет документов о деятельности Integrity Initiative, среди которых были два аналитических отчёта — о деятельности RT в арабском сегменте СМИ и эффективности работы телеканала в социальных сетях.

В обоих документах констатировалась успешность выбранной телеканалом линии на предоставление альтернативной точки зрения на мировые события.