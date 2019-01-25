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Хакеры Anonymous опубликовали новые документы 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Хакерская группа Anonymous обнародовала новые документы, которые, по их словам, относятся к деятельности государственного проекта Великобритании Integrity Initative.
Как уточняет РИА Новости, Integrity Initiative к настоящему времени не прокомментировала публикацию. При этом, по данным агентства, ранее проект признавал подлинность документов, опубликованных Anonymous.
В новой публикации отмечается, что директор неправительственной британской организации «Институт государственного управления» Кристофер Доннелли инициировал создание группы специалистов военной разведки (Specialist Group Military Intelligence, SGMI) и занимался набором сотрудников и экспертов.
Хакеры обнародовали список, который состоит из имён и фамилий 51 агента, привлечённого Доннелли. В документе также указаны и иные данные членов группы.
«Весьма маловероятно, что люди из списка знают, что являются частью незаконной сети. Также мало надежды на то, что им известно о целях, для которых их используют, и методах достижения этих целей», — подчеркнули Anonymous.
Информация о Доннелли встречалась и в ранних публикациях Anonymous. Тогда, как указывается, сообщалось, что он пытался убедить британские власти «расследовать российскую угрозу».
Ранее хакеры Anonymous опубликовали пакет документов о деятельности Integrity Initiative, среди которых были два аналитических отчёта — о деятельности RT в арабском сегменте СМИ и эффективности работы телеканала в социальных сетях.
В обоих документах констатировалась успешность выбранной телеканалом линии на предоставление альтернативной точки зрения на мировые события.
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