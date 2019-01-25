СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу ЧВК из РФ для защиты Мадуро

Агентство Reuters узнало о прибытии в Венесуэлу сотрудников частных военных компаний для охраны президента Николаса Мадуро, передает радиостанция «Говорит Москва».

Два неназванных источника Reuters сообщили, что в последние несколько дней в Каракас прибыли частные военные подрядчики из России. Третий источник агентства подтвердил информацию о прибытии российских наемников, но не смог сказать, с какой именно целью они прилетели.

Первый секретарь Всероссийской общественной организации «Поколение Победы», атаман хуторского казачьего общества Ховрина Евгений Шабаев заявил Reuters, что слышал о прибытии в Каракас 400 бойцов российских частных военных компаний с целью защиты Мадуро. По информации агентства, бойцы связаны с ЧВК Вагнера.

Пресс-секретарь президента России заявил, что «у Кремля нет информации» о прибытии российских наемников в Венесуэлу.

Напомним, в среду спикер парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия. В свою очередь, Россия выразила поддержку действующему президенту Николасу Мадуро.