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СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу ЧВК из РФ для защиты Мадуро 

Рамблер 20 минут назад
Фото: Reuters
Агентство Reuters узнало о прибытии в Венесуэлу сотрудников частных военных компаний для охраны президента Николаса Мадуро, передает радиостанция «Говорит Москва».
Два неназванных источника Reuters сообщили, что в последние несколько дней в Каракас прибыли частные военные подрядчики из России. Третий источник агентства подтвердил информацию о прибытии российских наемников, но не смог сказать, с какой именно целью они прилетели.
Военные поддержали Мадуро
Первый секретарь Всероссийской общественной организации «Поколение Победы», атаман хуторского казачьего общества Ховрина Евгений Шабаев заявил Reuters, что слышал о прибытии в Каракас 400 бойцов российских частных военных компаний с целью защиты Мадуро. По информации агентства, бойцы связаны с ЧВК Вагнера.
Пресс-секретарь президента России заявил, что «у Кремля нет информации» о прибытии российских наемников в Венесуэлу.
Напомним, в среду спикер парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия. В свою очередь, Россия выразила поддержку действующему президенту Николасу Мадуро.
Комментарии29
В мире , Венесуэла
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