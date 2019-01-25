Жительница Каракаса: город поделен на две части

В среду, 23 января, в столице Венесуэлы Каракасе прошли массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро , вступившего в январе во второй срок полномочий. Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя действующим президентом Венесуэлы, его немедленно признали США и ряд стран Латинской Америки. Президент Николас Мадуро заявил в ответ о разрыве отношений с США. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

О том, что происходит в городе сегодня, рассказала в эфире радио Sputnik жительница Каракаса гид-переводчик Анна Осипова

"Город условно поделен на две части: районы чавистов (сторонников политики экс-президента Уго Чавеса — ред.), которые поддерживают власть, и сторонников оппозиции. Те и другие проводят манифестации только на своей территории. Во время протестов 23-го числа общественный транспорт в Каракасе работал только в определенных районах. Там, где чависты, транспорт пусть с перебоями, но более-менее работал. А там, где оппозиция, никакой транспорт не работал, просто потому что проехать там было нельзя", — рассказала Анна Осипова.

По ее словам, сейчас ситуация в городе в целом спокойная. Магазины и учреждения, закрытые во время протестов, возобновили нормальную работу уже на следующий день.