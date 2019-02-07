СМИ: Vale знала о проблемах с датчиками на аварийной дамбе в Бразилии

Компания Vale знала о проблемах с аварийными датчиками на плотине в бразильском штате Минас-Жерайс за два дня до аварии, унесшей жизни по меньшей мере 150 человек, сообщает издание Globo со ссылкой на электронные письма сотрудников корпорации.

Прорыв плотины компании Vale в районе муниципалитета Брумадинью произошел 25 января, потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. Поисково-спасательные работы продолжаются. По данным местных СМИ, предупреждающие об аварии сенсоры не сработали. В настоящее время опознаны тела 134 жертв трагедии. Пропавшими без вести числятся 182 человека.

Электронная переписка инженеров Vale с представителями двух других компаний свидетельствует, что проблемы с некоторыми датчиками на плотине Брумадинью были обнаружены за два дня до разрушения, пишет издание. Компания предоставила свою электронную переписку и другие документы федеральной полиции и прокуратуре Бразилии.