Итоги военного положения на Украине засекретили

Петр Порошенко ввел в действие засекреченное решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об итогах военного положения на Украине . Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Указ вступает в силу со дня опубликования. Контроль за выполнением данного решения он возложил на секретаря СНБО Александра Турчинова

26 ноября Порошенко ввел режим военного положения на территории 10 областей Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Это стало ответом на инцидент в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники задержали три украинских катера, обвинив экипажи в нарушении границы.

Завершив режим военного положения через месяц, 26 декабря, Порошенко пообещал, что СНБО рассмотрит все выявленные недостатки военного управления.