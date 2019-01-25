Бегите из Венесуэлы: Госдеп обратился к американцам

США призвали всех своих граждан покинуть Венесуэлу из-за волны насилия на улицах страны на фоне попытки государственного переворота. Госдеп признался, что «сейчас имеет ограниченные возможности по оказанию экстренной помощи гражданам США в Венесуэле». Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что не исключает военного вмешательства в дела Венесуэлы, несмотря на протесты России

Госсекретарь США Майк Помпео поручил всем американским правительственным работникам, не связанным с решением чрезвычайных ситуаций, покинуть Венесуэлу из-за возросшей опасности.

В консультативном заключении Госдепартамента также указывается, что «правительство США сейчас имеет ограниченные возможности по оказанию экстренной помощи гражданам США в Венесуэле», передает Bloomberg

В этой связи американское внешнеполитическое ведомство пояснило, что американцам следует «серьезно подумать» о выезде из Венесуэлы, и предупредило, чтобы люди запасались большим количество провианта, если решили остаться в стране.

Кроме того, Помпео заявил в программе The Laura Ingraham Show, что Соединенные Штаты могут применить все необходимые меры для защиты своих дипломатов в Венесуэле. Стенограмма интервью госсекретаря опубликована на сайте Госдепа.

Ведущая программы спросила у дипломата, есть ли у США опасения по вводу войск в Венесуэлу из-за того, что против такого решения выступают Россия и ряд других стран, которые считают легитимным венесуэльского президента Николаса Мадуро

«Мы сделаем все необходимое, чтобы быть уверенными в безопасности наших граждан», — отреагировал на эти слова глава Госдепа.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 25 января, в Кремле провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, в ходе которого, среди прочего, обсуждалась ситуация в Венесуэле.

Участниками была еще раз подтверждена позиция России о недопустимости какого-либо вмешательства извне во внутриполитическую ситуацию в Венесуэле, сообщает пресс-служба Кремля

Ранее стало известно, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Каракаса продолжится, несмотря на кризис в Венесуэле, об этом рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов

Он напомнил, что в настоящее время между Россией и Венесуэлой в военной сфере ведется активное взаимодействие. В частности, российская сторона осуществляла поставки в Венесуэлу самолетов «Сухого». Сейчас Москва отправляет в страну бронетехнику, а также организовывает производство автоматов Калашникова и центра по обслуживанию вертолетного парка в Венесуэле.

«Мы надеемся, что взаимодействие по линии ВТС будет продолжаться», — цитирует ФАН заместителя председателя правительства.

В Венесуэле с 21 января проходят акции протеста против политики лидера страны Николаса Мадуро из-за тяжелой экономической ситуации. Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали такие страны, как США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Грузия и Перу. Россия выразила поддержку Мадуро.

Мадуро же заявил во время выступления перед Верховным судом страны, что он намерен занимать свой пост до окончания срока.

Политик подчеркнул, что он присягал на выполнение обязанностей лидера страны до 2025 года. Также он отметил, что на его посту ему помогают «гражданское общество и военные».

«Я прошу, чтобы справедливость восторжествовала в Венесуэле, чтобы был мир, чтобы уважалось социальное государство», — сказал Мадуро.

Президент Венесуэлы заключил, что «справедливость» поможет сохранить «республику и родину».

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила, что ее управление получило информацию о задержании более 350 участников акций протеста в Венесуэле, передает НСН.

Бачелет осудила ситуацию с задержаниями и применением насилия во время демонстраций и призвала к расследованию возможных нарушений прав человека в Венесуэле.

Чуть ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреса указал, что если Запад признает Хуана Гуайдо главой государства, то политик сможет получить доступ к финансовым активам страны, которые заморожены в Соединенных Штатах. Арреса выразил уверенность, что в этом состоит «план» оппозиции и США.

«Как у политической оппозиции в Венесуэле, так и у США, в конечном счете финансовые интересы. Они хотят запустить руку в венесуэльские богатства», — сказал венесуэльский дипломат.

Министр добавил, что это прежде всего касается венесуэльской нефти. Арреса заключил, что оппозиция и США попытаются получить доступ к финансам в обход законов.