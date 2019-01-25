Обвинения против Стоуна не касаются России, уверил адвокат Трампа

Обвинения против Роджера Стоуна — бывшего советника предвыборного штаба президента США — не касаются "сговора с Россией ", заявил адвокат Дональда Трампа Джей Секулов.

"Сегодняшнее обвинительное заключение не предполагает какого-либо сговора с Россией со стороны Роджера Стоуна или кого-либо еще. Обвинительное заключение касается предполагаемых ложных заявлений господина Стоуна конгрессу", — заявил Секулов.

Стоуна арестовали во Флориде, ему предъявлены обвинения по семи пунктам, сообщается на сайте минюста США. В частности, утверждается, что Стоун многократно давал ложные показания в комитете палаты представителей по разведке относительно его взаимодействия с организацией, название которой не указано, и "ложно отрицал наличие записей, который содержат доказательства этого взаимодействия".