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Обвинения против Стоуна не касаются России, уверил адвокат Трампа 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Обвинения против Роджера Стоуна — бывшего советника предвыборного штаба президента США — не касаются "сговора с Россией", заявил адвокат Дональда Трампа Джей Секулов.
"Сегодняшнее обвинительное заключение не предполагает какого-либо сговора с Россией со стороны Роджера Стоуна или кого-либо еще. Обвинительное заключение касается предполагаемых ложных заявлений господина Стоуна конгрессу", — заявил Секулов.
Стоуна арестовали во Флориде, ему предъявлены обвинения по семи пунктам, сообщается на сайте минюста США. В частности, утверждается, что Стоун многократно давал ложные показания в комитете палаты представителей по разведке относительно его взаимодействия с организацией, название которой не указано, и "ложно отрицал наличие записей, который содержат доказательства этого взаимодействия".
Как отмечается на сайте минюста, Стоун был арестован в пятницу в городе Форт-Лодердейл после того, как накануне большое жюри утвердило в его отношении обвинительное заключение. Как сообщает портал Axios, Стоун появится в суде Форт-Лодердейла в пятницу в 11.00 по местному времени (19.00 мск).
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