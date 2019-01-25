В опубликованных хакерами документах нашлись 18-летние полковники КГБ

Группа Anonymous опубликовала несколько PDF-файлов, названных документами о деятельности британского аналитического центра Integrity Initiative.

В одном из файлов объемом менее двух страниц рассказывается о пяти «сотрудниках резерва военной разведки Украины » в возрасте от 45 до 53 лет, посещавших Великобританию

Все пятеро были «этническими русскими», двое из них — из некой «Русской республики». Утверждается, что четверо из них говорили на английском языке. Двое ранее якобы являлись полковниками КГБ, еще двое — были командующими бригадами спецназа. Пятый мужчина был специалистом по связи и «почти наверняка» был выходцем из ГРУ — российской военной разведки.

Из приведенного в публикации возраста «украинских разведчиков» (от 45 до 53 лет) и их воинских званий (двое из них являлись полковниками КГБ, прекратившего существование в 1991 году), следует, что самый старший из них для того, чтобы попасть под это описание, должен был быть полковником КГБ в 30 лет.

Если же визит украинцев в Великобританию имел место в 2018 году, а под «полковником КГБ» имелся в виду 45-летний мужчина, то для того, чтобы попасть под это описание, он должен был иметь соответствующее звание в 18 лет.

Также в PDF-файле приводятся детали бесед «сотрудников украинской военной разведки» с неназванными лицами, в ходе которых первые дали понять, что Киев готовится к долгой войне против России. Один из них назвал этот процесс «украинской столетней войной», говорится в публикации. Одновременно с этим в файле идет речь о событиях в Крыму и на востоке Украины, произошедших в 2014 году.

Точной даты визита разведчиков в Великобританию в файле не приводится, указано лишь, что они пребывали в стране «с 6 по 13 июля».