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Главные события пятницы 

Рамблер 54 минуты назад

Поведение Порошенко в Давосе вызвало шквал критики

Президент Украины Петр Порошенко развлекается на экономическом форуме в швейцарском Давосе. Там он встречается с главами государств, а также не упускает возможности пообщаться с молоденькими журналистками. Поведение лидера Незалежной вызвало шквал негодования.

Армия поддержала Мадуро: американцам придется уйти

Госдепартамент отозвал часть дипломатического корпуса из Венесуэлы и призвал находящихся там американцев «серьёзно задуматься» об отъезде, сообщает The Guardian.

Лукашенко сделал неожиданное заявление

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым неожиданно призвал не допускать массового переезда россиян в Москву и Санкт-Петербург.

На Украине озвучили сценарий войны с Россией

Украина окружена, нападение России может последовать со всех сторон, заявил бывший депутат Верховной рады Василий Куйбида. По мнению политика, Киев должен прежде всего готовиться воевать с Москвой за черноморское побережье.

Мать обратившейся к Путину девочки пожаловалась на травлю

Елену Перчикову, мать 12-летней девочки из Псковской области, которая в письме президенту Владимиру Путину попросила трактор, затравили на работе.

Валуев отреагировал на инцидент со Скабеевой

кадр из видео
Депутат Государственной Думы Николай Валуев отреагировал на призыв пользователей соцсетей защитить от агрессивных украинских депутатов российскую телеведущую Ольгу Скабееву, которую в кулуарах ПАСЕ толкнул депутат Рады Борислав Берёза.

Россиян решили обложить новым налогом

Сенатор Людмила Бокова разработала законопроект, вводящий платную регистрацию всех устройств, работающих в сотовых сетях, в том числе ноутбуков, мобильных телефонов и счетчиков ЖКХ.

Российский подросток устроил стрельбу у школы

В красноярском поселке Абалаково девятиклассник устроил стрельбу возле школы.

Глушаков выставил на продажу семейный дом

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков выставил на продажу дом, в котором жил вместе со своей семьей, передаёт Telegram-канал Mash. Жена футболиста Дарья теперь может остаться без крыши над головой.

У пятикратратного чемпиона ОИ обнаружили рак

Пятикратный чемпион двух Олимпиад американец Натан Эдриан болен раком яичка. Об этом сам пловец рассказал в своем инстаграме.
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В мире , Денис Глушаков , Натан Эдриан , Николай Валуев , Петр Порошенко , Людмила Бокова , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Спартак , Госдеп США , Госдума , Верховная Рада , The Guardian , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Давос
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