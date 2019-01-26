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Эстония готова взять на себя организацию саммита НАТО 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Eric Lalmand/Global Look Press
Эстония готова принять саммит НАТО в 2019 году. Страна этого достойна, потому что много лет вносит заметный вклад в обеспечение мира и безопасности, считает премьер Эстонии Юри Ратас.
Также он отметил рекордные расходы на оборону из государственного бюджета на эти цели были выделены 585 миллионов евро — 2,2% от ВВП.
«Эстония сохраняет оборонные расходы на уровне более 2% от ВВП и участвует в международных операциях. Если появится возможность, то мы готовы организовать саммит НАТО», — заявил Ратас.
Премьер напомнил, что в 2018 году на саммите НАТО в Брюсселе следующее заседание Альянса планировалось в конце 2019 года, однако решение о месте проведения не принято.
Как сообщал News.ru, впервые в истории Эстонии прошла акция «Женский марш» за гендерное равноправие. Через исторический центр Таллина 19 января прошли около полутысячи женщин и поддерживающих их борьбу против дискриминации мужчин. Представительницы прекрасного пола заявили о своём требовании равной с мужчинами зарплаты и идентичных возможностей для карьерного роста.
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В мире , Прибалтика , НАТО , Эстония
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