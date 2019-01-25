В УПЦ попросили Грузинскую церковь не признавать раскольников

Насельник Архангело-Михайловского Зверинецкого монастыря Киева схиархимандрит Иов (Грищенко) от имени канонической Украинской православной церкви обратился к Грузинскому патриархату с просьбой поддержать УПЦ в период гонений и не признавать созданную на Украине из раскольников "новую церковь". Текст заявления опубликован на его странице в Facebook.

Прошедший в конце декабря Священный синод Грузинской православной церкви постановил продолжить "обсуждение вопроса о создавшейся напряженной обстановке в православной церкви и о текущих процессах на Украине" на последующих заседаниях. При этом в патриархате отмечали, что решение Синода может быть принято после вручения и обнародования текста томоса об автокефалии "новой церкви" в январе.

"Украину и Грузию многое связывает — вера, история, родственные и культурные связи, взаимное уважение и любовь двух народов. Сейчас мы просим вас как братьев наших во Христе… — не оставляйте нас… Нам пытаются насильно навязать то, чего мы не просили — троянского коня раскола и рабства, лживо названного автокефалией", — говорится в обращении схиархимандрита Иова.

"Новая церковь" была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.