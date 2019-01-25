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Медведчук назвал снос памятника Суворову в Киеве «скудостью ума» 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, демонтируя памятник российскому полководцу Александру Суворову во дворе Киевского военного лицея, продемонстрировал "убожество духа и скудость ума", заявил в пятницу лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.
Ранее Вятрович сообщил, что в четверг в Киеве демонтировали памятник Суворову. Сам он назвал это исторической ротацией и объявил, что на месте памятника открыли мемориальную таблицу теоретику украинского национализма Дмитрию Донцову.
"Призвав Суворова "на выход", Вятрович ‒ маниакальный борец с памятниками ‒ в очередной раз продемонстрировал убожество духа и скудость ума. Впрочем, когда русофобия и маниакальная ненависть ко всему, что хоть отдаленно связано с Россией, становятся идеей фикс, другого ждать не приходится. У Вятровича, который живет по принципу "разрушим до основания", декоммунизация ‒ это не просто навязчивая идея, это диагноз", — сказал Медведчук в эфире телеканала "112 Украина".
Во времена СССР Киевский военный лицей носил имя российского полководца Александра Суворова, бюст которого был установлен во дворе учебного учреждения. В 1998 году кабинет министров Украины присвоил лицею имя Ивана Богуна — участника восстания Богдана Хмельницкого.
Ранее консультативный совет при Департаменте охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации поддержал обращение Лицея им. Богуна генерала Игоря Гордийчука о невнесении монумента Суворову в Реестр памятников.
В декабре экспертная комиссия министерства культуры Украины единогласно приняла решение о переносе памятника Александру Суворову со двора Киевского военного лицея. Куда именно перенесут памятник российскому полководцу, не уточняется.
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