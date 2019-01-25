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Постпред Великобритании при ООН похвасталась своей русской шапкой 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: UN Photo/Loey Felipe
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс похвасталась, что в сильные холода носит меховую русскую шапку, которая понравилась министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
Пресс-служба ООН опубликована подборку фотографий с недавних заседаний Совета безопасности. На одной из них Пирс разговаривает с постоянным представителем России в Совете Василием Небензей и держит в руках меховую шапку.
"Обмен советами по выживанию зимой в Нью-Йорке с российским послом на прошлой неделе", — объяснила происходящее на фото в своем Twitter постпред Великобритании.
"Моя шапка действительно русская и вызывала восхищение министра иностранных дел Лаврова, когда я последний раз был в Москве", — добавила она.
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