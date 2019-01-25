Постпред Великобритании при ООН похвасталась своей русской шапкой

Сергею Лаврову. Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс похвасталась, что в сильные холода носит меховую русскую шапку, которая понравилась министру иностранных дел России

Пресс-служба ООН опубликована подборку фотографий с недавних заседаний Совета безопасности. На одной из них Пирс разговаривает с постоянным представителем России в Совете Василием Небензей и держит в руках меховую шапку.

"Обмен советами по выживанию зимой в Нью-Йорке с российским послом на прошлой неделе", — объяснила происходящее на фото в своем Twitter постпред Великобритании.

"Моя шапка действительно русская и вызывала восхищение министра иностранных дел Лаврова, когда я последний раз был в Москве", — добавила она.