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В ДНР из-за обстрелов за неделю погибли два человека 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ар
Два человека погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 18 по 24 января 2019 года на территории Донецкой народной республики в результате вооруженной агрессии со стороны Украины погибли два военнослужащих республики", — сказал представитель ведомства.
В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года ранения получили шесть человек. С начала конфликта в ДНР погиб 4731 человек, в том числе 81 ребенок.
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