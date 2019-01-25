В ДНР из-за обстрелов за неделю погибли два человека

Два человека погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 18 по 24 января 2019 года на территории Донецкой народной республики в результате вооруженной агрессии со стороны Украины погибли два военнослужащих республики", — сказал представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года ранения получили шесть человек. С начала конфликта в ДНР погиб 4731 человек, в том числе 81 ребенок.