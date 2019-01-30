В Венесуэле в среду состоится очередной митинг оппозиции

Очередное выступление оппозиции Венесуэлы пройдет в среду, сторонники главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, 23 января объявившего себя временным главой государства на период действия временного правительства, выйдут на улицы для того, чтобы побороться за права человека и получение гуманитарной помощи.

Протесты в латиноамериканской стране, не первый год живущей в условиях кризиса начались после призыва Гуаидо народу выступить против режима действующего президента Николаса Мадуро . Хотя дата марша была назначена на 23 января, но уже в ночь на 21 января в Каракасе была устроена попытка мятежа, которая, по сообщениям СМИ, была инициирована военными. И хотя восставшие бойцы нацгвардии были арестованы через несколько часов, протесты продолжились и утихли только к 25 января.

В результате этих акций, по данным правозащитных организаций, погибло не менее 40 человек, число задержанных оценивается в 850. Однако, вполне возможно, что пострадали не только оппозиционеры. Местные СМИ сообщали о фактах бандитских выступлений.

Очередные митинги оппозиции запланированы на 30 января и 2 февраля.

Однако на этот раз накануне их проведения генпрокурор Венесуэлы попросил Верховный суд запретить Гуаидо выезд из страны, блокировать его счета и лишить права распоряжаться имуществом. Он также сообщил, что было принято решение начать предварительное расследование против лидера оппозиции.

Гуаидо назвал слова генпрокурора "еще одной не новой угрозой", а советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил "серьезными последствиями" тем, кто навредит лидеру оппозиции Венесуэлы.

Уже после призыва Гуаидо к новым протестам вооруженные силы Венесуэлы в очередной раз высказались в поддержку режима Мадуро и провели марш, демонстрируя высокий моральный дух на фоне давления, которое испытывает страна со стороны США. В Twitter было выложено видео, как более сотни военных идут по улице во главе с министром обороны страны Владимиром Падрино Лопесом.

Буквально накануне Мадуро посмотрел на маневры военной авиации и пехоты, отметив готовность вооруженных сил отразить любую атаку.

Гуаидо пообещал амнистию военным, поддерживающим режим президента страны Николаса Мадуро, и предложил перейти им на свою сторону. Однако пока к призыву прислушался только военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне, признавший главу парламента президентом.