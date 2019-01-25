Эксперты считают, что действующая власть Венесуэлы устоит

Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия. В среду спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США". Статус Гуаидо в качестве временного главы государства также признали Канада Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

Заявка на переворот

По мнению эксперта Российского института стратегических исследований Игоря Пшеничникова, сценарий развития событий в Венесуэле может пойти по самому неблагоприятному пути и начнется прямое вторжение со стороны США.

"Понятно, что американцы сейчас реализуют свой план на том этапе, который можно назвать "уличной демонстрацией", в расчете на то, что Мадуро сам уйдет, это самый выгодный вариант для США. Если в течение двух-трех дней статус кво сохранится и президент останется на своем месте, а новоиспеченный будет на улице вместе с манифестантами, я думаю, что американцы предпримут нечто более жесткое и эти манифестации должны будут перерасти в какую-то кровь, желательно, гражданскую войну", — сказал Пшеничников.

Даже если сейчас все успокоится, США "вновь возьмутся" за Мадуро через какое-то время, уверен он.

"Как крайняя мера США могут пойти уже на прямое вторжение. К сожалению, вооруженный конфликт в стране очень вероятен. В этом смысле ситуация там очень опасна", — подчеркнул Пшеничников.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что пока еще ничего не произошло, "только заявка на государственный переворот".

"Я думаю, что законная власть сумеет устоять в этот раз. Пойдут ли американцы на прямую военную интервенцию, я не знаю", — сказал он.

Интервенции не будет

В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по государственному строительству и законодательству, координатор депутатской группы по связям с парламентом Боливарианской Республики Венесуэла Михаил Емельянов считает, что военной интервенции не будет по ряду причин.

"Я выражу надежду, что этого (военной интервенции) не произойдет по одной простой причине — мне кажется, что если новый президент Венесуэлы придет на американских штыках, то его легитимность будет очень сомнительна. Его не признают даже те страны, которые признали Гуаидо как президента, потому что у Латинской Америки есть определённый иммунитет против военных переворотов", — отметил Емельянов.

Также не стоит забывать, что оппозиция — это, в основном, интеллигенция и средний класс, у них нет оружия, подчеркнул депутат. Оно есть у армии и у беднейших слоев, которые живут не в центре Каракаса, а на окраинах, а эти слои населения как раз на стороне чавистов, пояснил он.

Научный руководитель Института Латинской Америки РАН , член-корреспондент РАН Владимир Давыдов указал на то, что главное уязвимое место для правительства Мадуро сейчас — это армия.

"США должны быть заинтересованы в том, чтобы ввязнуть напрямую в военную авантюру. Я думаю, что они должны по максимуму сейчас реализовать тот шанс, который связан с поддержкой и продвижением вперед оппозиции. Но самое важное, туда должны быть направлены основные усилия, это раскол армии. Это самый опасный для Мадуро разворот и наиболее удачный вариант выхода из ситуации для США. Да, армия там довольно прочный инструмент, но в армейских структурах образуются ниши для воздействия. На это указывают "опереточные мятежи" отдельных частей, к этому нельзя относиться легкомысленно", — считает он.

Подобные мятежные настроения будут усиливаться по мере ухудшения общей обстановки, отметил он. А ситуация и так уже стала критической, "быт стал невыносимым". Об этом свидетельствует массовая миграция из страны в последние месяцы.