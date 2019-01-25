Военная интервенция в Венесуэлу со стороны США возможна, но, скорее всего, её не будет, а действующая власть устоит, считают эксперты, участвовавшие в дискуссии во время круглого стола "Актуальная ситуация в Венесуэле" в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
В среду спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США". Статус Гуаидо в качестве временного главы государства также признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.
Заявка на переворот
По мнению эксперта Российского института стратегических исследований Игоря Пшеничникова, сценарий развития событий в Венесуэле может пойти по самому неблагоприятному пути и начнется прямое вторжение со стороны США.
"Понятно, что американцы сейчас реализуют свой план на том этапе, который можно назвать "уличной демонстрацией", в расчете на то, что Мадуро сам уйдет, это самый выгодный вариант для США. Если в течение двух-трех дней статус кво сохранится и президент останется на своем месте, а новоиспеченный будет на улице вместе с манифестантами, я думаю, что американцы предпримут нечто более жесткое и эти манифестации должны будут перерасти в какую-то кровь, желательно, гражданскую войну", — сказал Пшеничников.
Даже если сейчас все успокоится, США "вновь возьмутся" за Мадуро через какое-то время, уверен он.
"Как крайняя мера США могут пойти уже на прямое вторжение. К сожалению, вооруженный конфликт в стране очень вероятен. В этом смысле ситуация там очень опасна", — подчеркнул Пшеничников.
Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что пока еще ничего не произошло, "только заявка на государственный переворот".
"Я думаю, что законная власть сумеет устоять в этот раз. Пойдут ли американцы на прямую военную интервенцию, я не знаю", — сказал он.
Интервенции не будет
В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по государственному строительству и законодательству, координатор депутатской группы по связям с парламентом Боливарианской Республики Венесуэла Михаил Емельянов считает, что военной интервенции не будет по ряду причин.
"Я выражу надежду, что этого (военной интервенции) не произойдет по одной простой причине — мне кажется, что если новый президент Венесуэлы придет на американских штыках, то его легитимность будет очень сомнительна. Его не признают даже те страны, которые признали Гуаидо как президента, потому что у Латинской Америки есть определённый иммунитет против военных переворотов", — отметил Емельянов.
Также не стоит забывать, что оппозиция — это, в основном, интеллигенция и средний класс, у них нет оружия, подчеркнул депутат. Оно есть у армии и у беднейших слоев, которые живут не в центре Каракаса, а на окраинах, а эти слои населения как раз на стороне чавистов, пояснил он.
Научный руководитель Института Латинской Америки РАН, член-корреспондент РАН Владимир Давыдов указал на то, что главное уязвимое место для правительства Мадуро сейчас — это армия.
"США должны быть заинтересованы в том, чтобы ввязнуть напрямую в военную авантюру. Я думаю, что они должны по максимуму сейчас реализовать тот шанс, который связан с поддержкой и продвижением вперед оппозиции. Но самое важное, туда должны быть направлены основные усилия, это раскол армии. Это самый опасный для Мадуро разворот и наиболее удачный вариант выхода из ситуации для США. Да, армия там довольно прочный инструмент, но в армейских структурах образуются ниши для воздействия. На это указывают "опереточные мятежи" отдельных частей, к этому нельзя относиться легкомысленно", — считает он.
Подобные мятежные настроения будут усиливаться по мере ухудшения общей обстановки, отметил он. А ситуация и так уже стала критической, "быт стал невыносимым". Об этом свидетельствует массовая миграция из страны в последние месяцы.
"К сожалению, процесс идет по наклонной, нет резервов, в краткосрочном плане ключ к положению в Венесуэле — это армия, но в долгосрочном эти ключи расположены в разных местах. К сожалению, у Мадуро слишкома мало ключей для того, чтобы найти выход", — подчеркнул он.