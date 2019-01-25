Ни бе ни ме. В Латвии, наконец, собрали правительство

Говорят, что русские любят называть прибалтов "тормозами". Прибалты обижаются, потому что это все происки и клевета. На самом деле они просто основательные, вдумчивые и выдержанные. А выдержка, как известно, обратная сторона стремительности. Поэтому основательно, выдержанно, вдумчиво и обратно стремительно латышские партии с начала октября собирали новое правительство. Сначала зашли справа, затем с центра. Договаривались настолько основательно, что чуть не довели своей вдумчивостью обычно выдержанного президента до стремительности. Но скоро, как говорится, только кошки родятся. Чтобы создать что-то стоящее, надо потратить время.

Стоящее получилось — на загляденье. Как только появилась фигура, у которой помимо латышского есть паспорт американский, стало ясно, что лучшего человека в премьеры и не сыскать. Многим, конечно, не очень понравилось, что коалицию собрал представитель партии, которая набрала 6,5% на выборах и заняла седьмое место, последнее из прошедших. Но если принимать во внимание, что победившую на выборах партию вообще никуда не пустили — то логика какая-то есть. Просто она, как и латышская стремительность — с обратной стороны. Пусть последние будут первыми.

Министров тоже подобрали один лучше другого. Вдумчиво и основательно. С этим же подходом и декларацию наваяли. Такие слова, как "обеспечим", "создадим", "продолжим", "оценим" или "усовершенствуем", упоминаются в декларации 165 раз, а слова, обозначающие дела, лишь 14. Хорошая такая, качественная и конкретная неконкретика. И не слушайте тех, кто завидует и рассказывает, что декларацию лучше написал бы студент 3-го курса. Может, и написал бы — так ведь не написал.

Критики в замешательстве. Покритиковать в декларации толком ничего нельзя. Ибо действий там не обозначено, зацепиться не за что. И правительство новое уже назвали "ни бе ни ме". Мол, временщики. Развалятся раньше, чем заведутся. И потом, что плохого в "ни бе ни ме"? "Бе" — это что, Брюссель? "Ме" — это понятно что. Надоели эти родственники. К сердцу нового правительства ближе "Ве". На что недвусмысленно и стремительно указывает главный паспорт нового премьер-министра.

Попутно партиям пришлось отказаться от всяких глупых предвыборных обещаний. Обещали сокращение министерств? Ну, обещали — и что? Зачем сокращать-то? Обещали сократить цены на лекарства? Ну и что? Сокращать-то вот зачем? Обещали поднять пенсии? Обещали поднять бюджетникам зарплаты? Так это когда было. Еще в сентябре. Странно, что вы это вообще помните. На календарь посмотрите. С тех пор многое поменялось. Что значит "что"? Тогда мы были кандидатами, а теперь мы стали депутатами. Видите разницу? И вообще, народ, что вы как тормоза, как не свои? Проявите основательную выдержку и вдумчивость — пока мы посидим. А там, глядишь, и новое правительство появится.