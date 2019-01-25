Зеленский задекларировал квартиры в Киеве и Британии

Претендент на пост президента Украины , шоумен и актер Владимир Зеленский задекларировал недвижимость на Украине и в Великобритании , часы и ювелирные украшения, 285 тысяч долларов, 50 тысяч евро и 220 тысяч гривен (7,9 тысячи долларов) наличных средств, следует из его электронной декларации за 2017 год.

Зеленский в новогоднюю ночь заявил в эфире украинского телеканала "1+1", что намерен участвовать в выборах президента Украины 31 марта. Партия "Слуга народа" 21 января выдвинула его кандидатом на пост главы государства. В пятницу он подал документы в ЦИК

Как следует из документа, опубликованного в Едином государственном реестре электронных деклараций, Зеленский владеет домом площадью 353,5 квадратных метра в селе Иванковичи под Киевом, приобретенном за 814,8 тысячи гривен (29,3 тысячи долларов), а также земельным участком площадью 1,2 тысячи квадратных метров стоимостью 702,2 тысячи гривен (25,2 тысячи долларов).

Также у Зеленского и его семьи есть пять квартир и несколько парковочных мест, где они являются собственниками. При этом одна квартира, принадлежащая его супруге, находится в Ялте, остальные в Киеве. Еще тремя квартирами владеют фирмы, принадлежащие Зеленскому. Шоумен также задекларировал две квартиры, которые он с супругой арендуют в Великобритании.

Кандидат в президенты указал в декларации наручные часы и ювелирные украшения известных брендов, а также два автомобиля — свой Land Rover 2016 года стоимостью 4,6 миллиона гривен (165,5 тысячи долларов) и жены Mercedes-Benz 2014 года, купленный за 1,8 миллиона гривен (65 тысяч долларов).

Кроме того, отмечается, что он и его супруга владеют акциями и ценными бумагами. Зеленский указал 26 торговых марок, три полезные модели и три изобретения, а также корпоративные права в ряде фирм.

При этом Зеленский хранит наличными 285 тысяч долларов, 50 тысяч евро и 220 тысяч гривен (7,9 тысячи долларов). В банке Латвии шоумен держит 417 тысяч долларов, а его супруга — 8,4 тысячи долларов. Кроме того, в украинских банках семья Зеленских хранит 1,18 миллиона гривен (42,5 тысячи долларов), 16,8 тысячи долларов и 132 евро.